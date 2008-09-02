Грузия официально уведомила Россию о разрыве дипломатических отношений. С этой целью в МИД Грузии был вызван советник-посланник посольства РФ в Грузии Александр Смага.

По окончании встречи в МИД Грузии Александр Смага сообщил журналистам, что инициатива Грузии о прекращении дипотношений с Россией - "это ошибка". Он также информировал, что с 3 сентября посольство РФ в Грузии прекращает функционировать, а точные сроки, когда дипломаты покинут Грузию, будут определены юристами.

Директор департамента МИД Грузии вручил Александру Смаге также ноту, в соответствии с которой Грузия сохраняет консульские отношения с Российской Федерацией. Как пояснили в МИД Грузии, действия грузинской стороны определены Венской конвенцией "О консульских отношениях" от 24 апреля 1963 г. "В консульстве Грузии в Москве останутся и продолжат работу консул, два вице-консула и технический персонал", - информировал МИД Грузии.