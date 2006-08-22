Рядом с обломками Ту-154 обнаружены тела 30 погибших

Обнаружены обломки пассажирского самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу под Донецком, и тела 30 погибших. Об этом РБК сообщили в Управлении информации связи с общественностью МЧС РФ.

По словам представителя министерства, обломки и тела погибших обнаружены в 45 км от Донецка. На месте работают украинские спасатели. Напомним, Ту-154 потерпел катастрофу в 45 км от Донецка. Примерно в 15:37 мск с самолета поступил сигнал бедствия. В 15:39 мск лайнер пропал с экранов радаров.

Ту-154 принадлежал авиакомпании "Пулковские авиалинии" и выполнял рейс Анапа - Санкт-Петербург. На борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

По предварительным данным, Ту-154 попал в зону сильной турбулентности, сообщили РБК в Росаэронавигации.