Сегодня посольство РФ в Грузии работает последний день

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

В частности, советнику-посланнику Посольства Российской Федерации в Грузии Андрею СМАГА, вызванному в МИД Грузии во вторник, директором Департамента России в МИД Грузии Ираклием ТОРОНДЖАДЗЕ были вручены две ноты.

Согласно первой ноте, в связи с враждебными действиями РФ против Грузии, что проявилось в военной агрессии, оккупации части страны, этнических чистках на международно-признанных территориях Грузии – в Абхазии и Цхинвальском регионе и незаконном признании их т.н. независимости, исходя из постановления Парламента Грузии от 28 августа 2008 года, Грузия прекращает действие «Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Грузия и Российской Федерацией» от 2 июля 1992 года.

Второй нотой МИД Грузии сообщает российской стороне, что на основании 3-го пункта 2-й статьи Венской конвенции о консульских отношениях от 24 июля 1963 года, грузинская сторона сохраняет консульские отношения с Российской Федерацией и консульская служба в г. Москве (консул, 2 вице-консула и технический персонал) продолжит свою деятельность.

"С моей точки зрения, это еще одна ошибка грузинской стороны, которая никак не способствует урегулированию проблемы, которая существует здесь", - сказал А.СМАГА журналистам после церемонии вручения ноты.

"Со среды Посольство РФ в Грузии перестает функционировать как посольство", - отметил он, добавив, что "дальше юристы обсудят, когда сотрудники посольства и члены их семей должны покинуть страну, решить все имущественные и хозяйственные вопросы".