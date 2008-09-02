Путин: мы ответим на присутствие кораблей НАТО в Черном море

Россия даст ответ на присутствие кораблей НАТО в Черном море. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин в беседе с журналистами в Ташкенте, пишет РБК.ru.

По его словам, если речь идет об оказании гуманитарной помощи одной из сторон конфликта, то оказывать ее необходимо населению Южной Осетии. "Не очень понятно в этой связи, что американские корабли делают у грузинских берегов", - заметил он.

Кроме того, В.Путин заявил, что считает непонятным, почему гуманитарную помощь необходимо доставлять на военных кораблях, "вооруженных новейшими ракетными системами".

"Наша реакция будет спокойной, без всяких истерик, но ответ, конечно, будет дан", - заявил премьер РФ.

В.Путин также опроверг заявления о том, что на территории Грузии остаются российские военные. "Никаких войск на территории Грузии у России уже нет", - подчеркнул премьер, добавив, что в конфликтных зонах остаются только миротворцы.

Отвечая на вопрос о присутствии российских войск близ грузинского порта Поти, В.Путин отметил: "Наши войска ушли (с этой территории), а миротворцы стоят недалеко от Поти в рамках зоны, предусмотренной ранее заключенными соглашениями".

Премьер напомнил, что в 6 принципах урегулирования конфликта, согласованных президентами России и Франции, отмечается, что Россия может принять дополнительные меры безопасности для обеспечения мира. "Мы не воспользовались этим правом, но считаем, что такое право за нами зарезервировано", - заключил В.Путин.