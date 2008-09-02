Россия применяла в Грузии кассетные бомбы – Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch имеет свидетельства применения российской авиацией кассетных бомб во время бомбардировок грузинских населенных пунктов, сообщает Би-Би-Си.

По информации Human Rights Watch, российские войска применяли кассетные бомбы во время бомбардировок Гори и Руиси 12 августа, в результате которых по меньшей мере 11 гражданских лиц погибли и десятки были ранены.

Сотрудники Human Rights Watch также осмотрели и сфотографировали неразорвавшиеся боеприпасы в Горийском районе - непосредственно в селе Шиндиси и в его окрестностях.

"Вследствие применения Россией в Грузии кассетного оружия погибло много людей, хотя Москва и отрицает использование этого варварского вида вооружений, убитых и раненных будет еще больше, если российская сторона немедленно не откроет пострадавшие районы для профессиональных организаций по разминированию", - сказал старший военный аналитик Human Rights Watch Марк ГАРЛАСКО.

Ранее Human Rights Watch заявляла о том, что грузинская сторона подтвердила использование кассетных бомб при бомбардировке подходов к Рокскому тоннелю.

*** Кассетные боеприпасы считаются негуманными.

В мае 2008 года 107 государств согласовали текст конвенции о полном запрете использования, производства, поставок и хранения кассетного оружия. Конвенция будет открыта к подписанию в Осло 3 декабря. США, Россия, Китай и другие страны отказались присоединиться к конвенции.