В грузовике, который въехал в толпу людей в Ницце, найдено оружие и гранаты

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции, передает РБК.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил о более 70 погибших в результате наезда грузовика на толпу, пишет Дождь.

«Это самая ужасная трагедия в истории нашего города. Погибло более 70 человек», — написал он твиттере. Эстрози отметил, что «все указывает на то, что действия водителя были преднамеренными».

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«Он произвел также несколько выстрелов в толпу. В грузовике найдено много оружия, а также гранаты», — сообщил мэр.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 70 человек.