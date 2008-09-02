«Густав» ослаб

Ураган "Густав" захватил Новый Орлеан лишь краем и к настоящему времени потерял свою силу, сообщает Эхо Москвы.

Скорость ветра снизилась до 90 километров в час. Очевидцы говорят, что в Новом Орлеане все ограничилось лишь потоками воды, которые не вызвали разрушений. Ранее синоптики опасались, что "Густав" повторит траекторию урагана "Катрина". 3 года назад этот ураган разрушил Новый Орлеан.

Добавим, что из-за "Густава" в Мексиканском заливе была приостановлена добыча нефти и газа.