В Африке пропал самолет с сотрудниками Миссии ООН

На востоке Демократической Республики Конго пропал самолет с сотрудниками гуманитарной Миссии Организации Объединенных Наций.

Как сообщает радио «Свобода»,по данным представителей Миссии ООН в Конго, небольшой самолет, на борту которого могли находиться до 19 пассажиров, направлялся из столицы этой центральноафриканской страны Киншасы в город Букава. Однако он не совершил посадки ни в этом городе, ни на соседних аэродромах.