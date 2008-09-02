В Бангкоке введено чрезвычайное положение

Премьер-министр Таиланда Самак Сундаравей (Samak Sundaravej) объявил 2 сентября о введении в Бангкоке чрезвычайного положения, сообщает AFP со ссылкой на государственное радио Таиланда. Жителям столицы запрещено собираться более чем по пять человек.

Возглавляющий армию Таиланда генерал Анупонг Паоджинда (Anupong Paojinda) назначен главой команды по выполнению указа о чрезвычайном положении. В полномочия генерала входит "запрещать гражданам посещать любое место и эвакуировать граждан из любого места."

Заместителями Паоджинды назначены шеф полиции Бангкока и командующий войсками столичного округа.

Объявление чрезвычайного положения последовало через несколько часов после ожесточенных столкновений демонстрантов, требующих отставки премьер-министра, и сторонников правительства. В стычках погиб по меньшей мере один человек и десятки получили ранения.

Столкновениям предшествовала начатая 26 августа Народной лигой за демократию блокада главного правительственного здания Бангкока. Около 15 тысяч собравшихся около него оппозиционеров требуют отставки правительства Самака Сундаравея.

Оппозиция обвиняет премьера в продолжении политического курса его предшественника, обвиненного в коррупции, а также в намерении свергнуть короля Пумипона Адульядета Раму IX и объявить Таиланд республикой.

Также оппозиционеры на несколько дней остановили работу аэропортов в провинции Краби и на острове Пхукет. Железнодорожное движение в стране до сих пор парализовано забастовкой железнодорожников, поддерживающих требования оппозиции, а лидеры крупнейшего профсоюза Таиланда заявили в понедельник о намерении отключить правительственные здания от электро- и водоснабжения.

Лента.ру