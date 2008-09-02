Приднестровье просит Россию увеличить миротворческий контингент в 6 раз

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь СМИРНОВ призвал Россию увеличить миротворческий контингент, находящийся в регионе, до трех тысяч человек.

В настоящее время в зоне молдавско-приднестровского конфликта, как отмечает Лента.ру, несут службу около пятисот российских миротворцев (наряду с ними безопасность обеспечивают контингенты от Молдавии и Приднестровья).

И.СМИРНОВ назвал российские войска "единственным гарантом" мира. Он также предложил заключить новое соглашение о гарантиях безопасности в зоне конфликта. Предыдущее было подписано президентами Молдовы и России в 1992 году, после окончания военных действий в Приднестровье.

Как сообщалось ранее, после начала военных действий в другой непризнанной республике - Южной Осетии - власти Приднестровья объявили мораторий на контакты с руководством Молдовы. Тирасполь заявил, что Кишинев "создает условия для силового разрешения конфликта".

Представители российского руководства в последние месяцы публично не поддерживали попыток Приднестровья обрести независимость. В конце мая глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Алексей ОСТРОВСКИЙ, находясь с визитом в непризнанной республике, заявил, что стремление к независимости для Приднестровья - "это путь в никуда", добавив, что Россия поддерживает территориальную целостность Молдовы.

Некоторые наблюдатели предположили, что Москва планирует оказать давление на Кишинев и Тирасполь, чтобы пролоббировать их объединение в той или иной форме, сохранив при этом влияние (и военное присутствие) в Приднестровье.

Напомним также, что 25 августа президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с коллегой из Молдовы Владимиром ВОРОНИНЫМ заявил, что в настоящее время существуют хорошие шансы для того, чтобы урегулировать конфликт в Приднестровье. В.ВОРОНИН, со своей стороны, оценивая события в Южной Осетии, отметил, что очень важно не допустить "размораживания" приднестровской ситуации. "Замороженные конфликты - это вулканы, которые могут начать извержение в любой момент", - отметил он.