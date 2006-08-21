США обогнали Россию по экспорту оружия

Уровень продаж американского оружия на мировом рынке достиг рекордных высот, сообщает The Times. В течение первых семи месяцев 2006 года американские оружейные компании передали на утверждение Конгресса США контракты на сумму 21,6 миллиардов долларов, что на 76 процентов больше чем за весь 2005 год, когда США уступили лидерство на мировом рынке странам Европы.

Лидером 2005 года была Россия, наращивающая объемы поставок в последние годы.

Эксперты ожидают, что в этом году продажи оружия достигнут рекордного уровня 1993 года, когда американская военная техника пользовалась очень большой популярностью после "Войны в заливе" и ухода СССР с международного оружейного рынка.

Рост доходов обусловлен заключением сверхдорогих оружейных контрактов с традиционными покупателями американского оружия. Так, Саудовская Аравия заключила с США контракты на модернизацию танков M1 Abrams и вооружения национальной гвардии общей стоимостью 8,7 миллиардов долларов, а Пакистан приобрел 36 истребителей F-16 и заключил контракт на модернизацию еще 60 самолетов, что обойдется ему в 4,5 миллиарда долларов.

На втором месте после США находится Россия, а замыкают группу лидеров Франция и Великобритания. До заключения контрактов с Пакистаном и Саудовской Аравией Россия опережала США по объему продаж, поставив в прошлом году за рубеж оружия на сумму 9,5 миллиардов долларов, и обеспечив примерно такие же объемы в текущем году.

Лента.ру