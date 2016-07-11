Во время саммита НАТО контрразведка перехватила над Варшавой несколько беспилотников

Несмотря на ограничение полетов над польской столицей на время саммита НАТО, было зафиксировано 4 случая нарушения воздушного пространства Варшавы. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, передает "Радио Польша".

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По его словам, все инциденты были связаны с применением беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время по данному делу ведется расследование. Антони Мацеревич подчеркнул, что пока рано делать выводы о том, что нарушения были преднамеренными и имели преступный характер.

Глава Минобороны Польши сообщил, что дроны были перехвачены военной контрразведкой и Агентством внутренней безопасности. Для этого была использована система Skyeye, в состав которой входят беспилотные самолеты типа Hermes, которые позволяют вести наблюдение в радиусе пяти километров.

Он добавил, что сейчас беспилотники находятся в руках спецслужб, но пока не во всех случаях известно, кто ими управлял.

Запрет на полеты гражданской авиации и беспилотных летательных аппаратов над Варшавой был введен до конца 10 июля.