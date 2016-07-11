Во время саммита НАТО контрразведка перехватила над Варшавой несколько беспилотников
Польские власти ввели ограничения на полеты над столицей на время саммита.
Несмотря на ограничение полетов над польской столицей на время саммита НАТО, было зафиксировано 4 случая нарушения воздушного пространства Варшавы. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, передает "Радио Польша".
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По его словам, все инциденты были связаны с применением беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время по данному делу ведется расследование. Антони Мацеревич подчеркнул, что пока рано делать выводы о том, что нарушения были преднамеренными и имели преступный характер.
Глава Минобороны Польши сообщил, что дроны были перехвачены военной контрразведкой и Агентством внутренней безопасности. Для этого была использована система Skyeye, в состав которой входят беспилотные самолеты типа Hermes, которые позволяют вести наблюдение в радиусе пяти километров.
Он добавил, что сейчас беспилотники находятся в руках спецслужб, но пока не во всех случаях известно, кто ими управлял.
Запрет на полеты гражданской авиации и беспилотных летательных аппаратов над Варшавой был введен до конца 10 июля.