Судья возобновил расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы

По решению французского судьи возобновлено расследование по делу о гибели 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже принцессы Дианы после обнаружения экспертами Скотланд-Ярда новых данных.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на лондонскую газету "Дейли мейл", у британской следственной группы во главе с бывшим шефом полиции Лондона Джоном СТИВЕНОМ возникли сомнения в отношении правильности анализа крови шофера Анри Поля.

Нынешнее расследование британской полицией было начато после того, как французский суд пришел к заключению, что в аварии был виноват водитель "Мерседеса" Анри Поль, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако ряд свидетелей отвергают этот вывод, а также высказывают сомнение в подлинности медицинских отчетов о состоянии шофера.