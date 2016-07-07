США замедлят вывод войск из Афганистана

Это означает замедление темпов вывода войск, передает Радио Свобода.

Выступая в Белом доме, Обама отметил, что положение с безопасностью в Афганистане остается неустойчивым, исламистское движение «Талибан» по-прежнему составляет угрозу, а силовые структуры самого Афганистана еще не так сильны, как должны бы быть.

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Роль войск США в Афганистане не изменится – это обучение афганской полиции и войск, консультации и поддержка контртеррористических миссий против талибов и других группировок.

По его словам, единственный путь положить конец конфликту в Афганистане лежит через устойчивое политическое урегулирование между правительством Афганистана и талибами.

Ранее Обама планировал до конца 2016 года сократить численность американских войск в Афганистане до 5 тысяч 500. Сейчас их там 9 тысяч 800.

Как сообщал УНИАН ранее, после встречи министров обороны стран НАТО было принято решение о продолжении финансирования армии Афганистана вплоть до 2020 года. Американские власти и союзники по НАТО рассчитывают выделить дополнительные 15 миллиардов долларов на финансирование сил безопасности Афганистана.