Теракт в Москве: есть погибшие и раненые

На востоке Москвы, на рынке "Евразия", произошел взрыв.

Как передает РИА «Новости»со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, "взрыв на рынке, расположенном по адресу Измайловский бульвар, дом 2, произошел около 10.30 мск. Затем начался пожар".

По предварительным данным МЧС России, на рынке сработало самодельное взрывное устройство.

Погибли семь человек, среди них - трое детей, сказали в МЧС.

В московской службе спасения сообщили, что пострадали 25 человек.

В то же время источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что на рынке было два взрыва. По словам источника, первый взрыв раздался, примерно, в 10.01, а второй - через пятнадцать минут.

На место происшествия прибыли первые расчеты пожарных и спасателей.