На Будапешт обрушился ураган

В воскресенье вечером на Будапешт обрушилась гроза, сопровождавшаяся ливнем и ураганным ветром, в результате чего 250 человек пострадали и не менее трех погибли.

Как сообщает Lenta.ruсо ссылкой на AFP, несколько сотен тысяч жителей Будапешта собрались около здания парламента на берегах Дуная, чтобы посмотреть на салют по случаю национального праздника Дня Венгрии. Началась гроза, полил сильнейший ливень. Ветер, достигавший скорости 100 километров в час, выворачивал с корнем деревья, выбивал стекла и переворачивал машины.

По словам пожарных, минимум два человека погибли, когда дерево упало на толпу зрителей. На Дунае произошло столкновение кораблей, в результате несколько человек выпали за борт. Четверых удалось вытащить из реки, а один пропал без вести. Несколько человек были ранены при обрушении крыши трибуны для журналистов, в одного зрителя попала молния. В больницы поступили более 200 раненых, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Будапешта Габор ДЕМСКИ (Gabor Demszky) созвал экстренное совещание, чтобы установить масштаб разрушений от стихийного бедствия. Метеорологи заявили, что они предупреждали организаторов мероприятия о приближении серьезной грозы, однако отменять шоу никто не стал.