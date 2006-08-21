Чемпионат мира по покеру на раздевание состоялся в Лондоне

Десять тысяч фунтов стерлингов и чувство собственного достоинства - такие ставки были на чемпионате мира по покеру на раздевание, который впервые состоялся в самом центре Лондона, в одном из самых престижных кафе британской столицы. Необычное соревнование объединило искателей экстремальных ощущений обоих полов.

Покер на раздевание придумал ирландский букмекер Пэдди Пауер. По началу игра задумывалась как первоапрельская шутка. Однако количество людей, которые отозвались на предложение букмекара, вынудили его задуматься о большом турнире. Для организации Пауеру понадобилось четыре месяца.

Игроки из двенадцати стран мира соревнуются за трофей, который имеет название "Золотой фиговый листочек". Кроме собственно правил игры в карты, в регламенте турнира четко прописаны правила раздевания. Скажем, игроки могут заворачиваться в полотенце, но лишь после того, как уже полностью разделись и показали все свои прелести. Большинство участников называют себя мастерами игры в покер, но признают: обнаженные тела соседей за столиком мешают сосредоточиться.

Соревнование длилось два часа. К сожалению, для большинства присутствующих игроков и журналистов, женщины играли очень хорошо, поэтому восхищенные возгласы в адрес проигравших девушек раздавались в зале достаточно редко. Но главный приз получил мужчина.

5 канал