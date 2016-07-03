В Париже во время матча Германия-Италия возникла паника в фан-зоне, есть раненые - СМИ (видео)

Причиной инцидента стал взрыв петарды, передает РБК со ссылкой на L'equipe.

Это произошло в фан-зоне в Париже у Эйфелевой башни.

В Twitter появилось видео произошедшего. На нем видно, как большое количество людей начинает в панике разбегаться.

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Есть раненые, пишет L’equipe. Им была оказана помощь в больнице. По данным издания, пострадали несколько человек. Фан-зоне нанесен «значительный ущерб», отмечает издание: толпа, убегая, снесла несколько заборов, ограждения, а также палатки.