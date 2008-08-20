Россия отвергла новый проект резолюции СБ ООН по Грузии

Россия отвергла французский проект резолюции Совбеза ООН по Грузии, предложенный к обсуждению в новой редакции, сообщает AFP.

"Российская Федерация не сможет поддержать проект резолюции, предложенный сегодня Францией", - заявил постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин. Кроме того, он обвинил западных коллег в том, что при обсуждении ситуации в Грузии они ведут "пропагандистскую кампанию в ущерб серьезной политической работе".

Как сообщает агентство Reuters, проект резолюции требовал немедленного вывода российских войск из Грузии и выполнения других условий перемирия. Тбилиси также обязан вернуть свои войска в места постоянной дислокации. В проекте резолюции отдельно подчеркивается необходимость сохранения "территориальной целостности Грузии в границах, признаваемых международным сообществом".

Ранее Чуркин положительно отзывался о новом проекте резолюции и намекал на возможность его "скорого принятия". Тем не менее, он отмечал, что в проекте остаются спорные пункты, требующие уточнения. Кроме того, по словам Чуркина, "есть пункты, которые российской стороне хотелось бы добавить в проект". Россия в частности настаивает на включении в текст резолюции формулировок, осуждающих агрессию Грузии в отношении Южной Осетии.

Лента.ру