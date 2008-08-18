Москва обвиняет Тбилиси в срыве обмена военнопленными

Обмен военнопленными между Грузией и Россией, который должен был состояться в понедельник, оказался сорван. Минобороны РФ обвинило во всем грузинскую сторону. С соответствующим заявлением выступил помощник командующего Северокавказского военного округа подполковник Андрей Бобрун, передает Newsru со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Реакции с грузинской стороны пока не последовало.

В соответствии с нормами международного права, в понедельник 12:00 по московскому времени должен был состояться обмен военнопленными между российской и грузинской сторонами. По принципу "всех на всех", сообщил Бобрун.

По его словам, российская сторона, подготовила к передаче Грузии 11 военнослужащих, к которым в процессе подготовки добавилось еще три человека, уточнил он. В свою очередь, Минобороны РФ рассчитывало получить от Грузии 5 военных. Однако во время переговоров грузинская сторона неожиданно выдвинула требования военного и политического характера, "которые никак не связаны с процессом обмена военнопленными".

Бобрун добавил, что это стало причиной того, что обмен пленными не состоялся.