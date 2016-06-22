В России бульдозером уничтожили 38 тонн украинской клубники (фото)

Как сообщает управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, первую партию клубники весом в 19,5 тонны обнаружили в автомобиле в морском порту Кавказ.

Отмечается, что на упаковке задних палет были небрежно наклеены маркировки происхождения "Македония", а в фитосанитарных документах значилось происхождение "Иран". При осмотре же остальной упаковки было установлено, что груз имеет происхождение из Украины, а акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) поддельный. В соответствии с товаросопроводительными документами, грузоотправителем значилась компания из Смоленска, грузополучателем – компания из Москвы, а пунктом разгрузки значился Симферополь.

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В этот же день на посту ДПС поселка Ильич Темрюкского района был остановлен автомобиль с 18,5 тонны клубники. На ящиках отсутствовала маркировка, са траной-производителем также значилась Македония. При этом снова выяснилось, что клубника имеет украинское происхождение, а акт карантинного фитосанитарного контроля поддельный. Товар везли из Воронежа в Симферополь.

"Продукция украинского происхождения является антисанкционной... На основании этого клубника общим объемом 38 тонн происхождением Украина специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея была изъята и уничтожена на полигоне ТБО г. Темрюка", - сказано в сообщении.