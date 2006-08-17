Палестинцы готовы прекратить атаки на Израиль

Палестинские радикальные группировки заявили о готовности прекратить атаки на Израиль, преследующие целью завершение почти двухмесячной израильской военной операции в секторе Газа. С таким заявлением выступил политический лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. По словам М.Аббаса, договоренность была достигнута в ходе переговоров между партией "Фатх" и исламистским движением "Хамас". В то же время, сами группировки заявляют о том, что официального соглашения с правительством Палестины о прекращении огня подписано не было.

Военная операция Израиля в секторе Газа началась 28 июня после того, как палестинские боевики напали на израильский военный пост и захватили капрала израильской армии. Боевики требуют в обмен на солдата выпустить из израильских тюрем палестинских заключенных.

По данным палестинских властей, в ходе военной операции погибли 220 палестинцев, большинство из которых были боевиками, передает (С) Associated Press.