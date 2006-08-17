Нигерийские заложники прилетели в Киев

Сегодня из г. Амстердам (Королевство Нидерланды) самолетом нидерландских авиалиний „KLM” в аэропорт „Борисполь” прибыли двое граждан Украины, которые 15 августа были освобождены из плена в Нигерии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, представители Департамента консульской службы МИД Украины встретили граждан Украины и оказали им содействие в прохождении пограничных и таможенных формальностей.

Состояние здоровья наших соотечественников удовлетворительное.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, двух украинцев и двух норвежцев, захваченных в ночь на 9 августа в территориальных водах Нигерии, похитители освободили 15 августа.

Они были похищены с борта норвежского судна „Northern Comrade”, которое обслуживает нефтедобывающие платформы.