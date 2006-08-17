Армения отказывается от бензина

Армения вышла на лидирующие позиции по переходу на альтернативные источники автомобильного топлива, передает агентство Reuters. По данным министерства транспорта республики, до 30 процентов машин в стране заправляются природным газом.

Для сравнения, в Нидерландах, которые считаются мировым лидером в этой области, на газ переведены только три процента автопарка, причём используется в основном сжиженный газ, получаемый в качестве побочного продукта нефтепереработки.

Переход к использованию природного газа вместо нефтепродуктов – один из основных способов предотвратить глобальное потепление и другие негативные изменения климата. Поэтому в развитых странах отказ от бензина и дизельного топлива стимулируется государством и является результатом различных правительственных программ. В противоположность этому, достижение Армении является результатом частной инициативы граждан, обусловленной объективными экономическими и политическими факторами: географической изолированностью страны и карабахским конфликтом.

«Зеленым» государством Армению сделали высокие цены на бензин. Большая часть нефти и нефтепродуктов попадают в Армению кружным путем через Грузию и обходится втридорога, так как контакты Армении с региональным лидером нефтедобычи – Азербайджаном – уже полтора десятилетия заблокированы из-за войны. В результате литр бензина в Ереване стоит приблизительно доллар, при средней зарплате 140 долларов в месяц.

Гораздо лучше в Армении с природным газом, поставляемым по прямому газопроводу из России. В результате, затраты рядового автомобилиста на топливо (после переоборудования машины, что стоит около 900 долларов) снижаются втрое.

Большая часть электричества в Армении вырабатывается АЭС, ГЭС, газовыми ТЭС. География страны создает предпосылки для развития малой ветроэнергетики, высок также потенциал использования геотермальной и солнечной энергии. Вкупе с «газификацией» армянского автопарка, это может сделать республику образцом безнефтяного государства будущего.

Лента.ру