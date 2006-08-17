Армения отказывается от бензина
Страна становится образцов безнефтяного государства будущего
Армения вышла на лидирующие позиции по переходу на альтернативные источники автомобильного топлива, передает агентство Reuters. По данным министерства транспорта республики, до 30 процентов машин в стране заправляются природным газом.
Для сравнения, в Нидерландах, которые считаются мировым лидером в этой области, на газ переведены только три процента автопарка, причём используется в основном сжиженный газ, получаемый в качестве побочного продукта нефтепереработки.
Переход к использованию природного газа вместо нефтепродуктов – один из основных способов предотвратить глобальное потепление и другие негативные изменения климата. Поэтому в развитых странах отказ от бензина и дизельного топлива стимулируется государством и является результатом различных правительственных программ. В противоположность этому, достижение Армении является результатом частной инициативы граждан, обусловленной объективными экономическими и политическими факторами: географической изолированностью страны и карабахским конфликтом.
«Зеленым» государством Армению сделали высокие цены на бензин. Большая часть нефти и нефтепродуктов попадают в Армению кружным путем через Грузию и обходится втридорога, так как контакты Армении с региональным лидером нефтедобычи – Азербайджаном – уже полтора десятилетия заблокированы из-за войны. В результате литр бензина в Ереване стоит приблизительно доллар, при средней зарплате 140 долларов в месяц.
Гораздо лучше в Армении с природным газом, поставляемым по прямому газопроводу из России. В результате, затраты рядового автомобилиста на топливо (после переоборудования машины, что стоит около 900 долларов) снижаются втрое.
Большая часть электричества в Армении вырабатывается АЭС, ГЭС, газовыми ТЭС. География страны создает предпосылки для развития малой ветроэнергетики, высок также потенциал использования геотермальной и солнечной энергии. Вкупе с «газификацией» армянского автопарка, это может сделать республику образцом безнефтяного государства будущего.