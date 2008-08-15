Саакашвили: компромиссов не будет
22:02, 15 августа 2008Мир
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"...капитуляции не будет и раздела маленьких стран большими не будет"
Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Абхазия и Южная Осетия "бескомпромиссно" останутся в составе Грузии.
"На самом деле, компромиссов не будет", - сказал М.СААКАШВИЛИ после встречи с Госсекретарем США Кондолизой РАЙС, высказываясь по теме статуса Абхазии и Южной Осетии.
Как передает Газета.ru, М.СААКАШВИЛИ добавил, что "капитуляции не будет и раздела маленьких стран большими не будет".
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