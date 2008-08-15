Саакашвили: компромиссов не будет

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Абхазия и Южная Осетия "бескомпромиссно" останутся в составе Грузии.

"На самом деле, компромиссов не будет", - сказал М.СААКАШВИЛИ после встречи с Госсекретарем США Кондолизой РАЙС, высказываясь по теме статуса Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Газета.ru, М.СААКАШВИЛИ добавил, что "капитуляции не будет и раздела маленьких стран большими не будет".