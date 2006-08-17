Приднестровье просит Януковича снять ”экономическую блокаду”

Общественные организации Приднестровья просит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить новые таможенные правила.

Как сообщает “Лента ПМР”, с соответствующим обращением к В.ЯНУКОВИЧУ сегодня обратился Координационный совет общественных организаций Приднестровья.

В частности, Координационный совет общественных организаций Приднестровской Молдавской Республики просит отменить распоряжение о введении новых таможенных правил на участках приднестровско-украинской границы, «которое привело к полной экономической блокаде Приднестровской Республики».

Как сообщал УНИАН, с 3 марта текущего года все грузы, перемещаемые через украинско-приднестровскую границу, должны проходить таможенное оформление в Молдове. Новые правила таможенного оформления приднестровских грузов были введены в соответствии с Молдавско-украинским межправительственным соглашением. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике этот шаг был расценен как введение экономической блокады.