Кремль разрабатывает новую стратегию для Украины

Кремль разрабатывает новую стратегию действий в отношении Украины, учитывая сложившиеся благоприятные политические условия.

Такое мнение высказал УНИАН политолог Виктор НЕБОЖЕНКО, комментируя итоги первого зарубежного визита Виктора ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра Украины.

По его словам, «Москва несколько очумела от тех возможностей, которые открываются перед ней в результате прихода Виктора ЯНУКОВИЧА к власти”. Как отметил политолог, “меню такое большое, что она не знает, с чего начать. Это от таможенного союза до оборонного союза (речь идет о так называемом Ташкентском договоре ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности), заключенном между рядом стран постсоветского пространства, к которому не присоединилась Украина из-за того, что он ограничивает страны-участницы в возможности самостоятельного принятия решений по вопросам обороны, - УНИАН), а также начиная с объектов собственности в Украине до газотранспортных магистралей” (во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Сочи российское руководство предложило Украине подумать о возможности полноценного присоединения к ЕврАзЕС и таможенному союзу - УНИАН).

В.НЕБОЖЕНКО отметил, что сейчас “у нас ощущается некоторое потепление в отношениях с Россией, но мы не знаем, какая цена этого “потепления”.

По мнению политолога, В.ЯНУКОВИЧ не “мог ничего обещать в России, потому что он помнит, что через три-четыре недели ему нужно лететь в Вашингтон, то есть он пытается быть достаточно расплывчатым, чтобы не поставить себя в неудобное положение в Вашингтоне”.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, любой премьер-министр Украины обязан дружить или делать вид, что он дружит с Россией, “тем более премьер-министр, который “поднялся” на голосах Восточной Украины, у которой есть симпатия к России”. По мнению политолога, В.ЯНУКОВИЧ все это понимает и говорит в Кремле то, что хотят от него услышать.

В то же время В.НЕБОЖЕНКО убежден, что после поездки В.ЯНУКОВИЧА в Сочи, внешнеполитический курс Украины не изменится. “Он и в дальнейшем будет многовекторным”, - считает он.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, “на Запад будет ездить министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и будет говорить о приоритетах западных ценностей демократии и бизнеса, а в Москву – В.ЯНУКОВИЧ”. Политолог считает, что “при сегодняшнем Президенте, министру иностранных дел и министру обороны о резком изменении внешнеполитического курса говорить нельзя”.