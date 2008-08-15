Министр обороны США: Россия пытается вернуть статус супердержавы

Российская Федерация оккупировала территорию Грузии из-за ее стремления вступить в НАТО.

Об этом в интервью каналу CNN заявил министр обороны США Роберт ГЕЙТС.

«Россия заявляет, что защищала жителей Южной Осетии и Абхазии, на самом деле целью Москвы было наказать Грузию. И вовсе не за стычки с сепаратистами, а за тот политический курс, который избрала страна. Это курс на североатлантические структуры, и что самое главное - на строительство демократического государства», - сказал Р.ГЕЙТС.

По его словам, это был сигнал всем государствам постсоветского пространства.

«Россия пытается вернуть себе статус супердержавы. Москва предупредила – даже не пытайтесь выйти из под российского влияния», - добавил он.

По его словам, эта ситуация повлияет на имидж России. Он добавил, что в зависимости от того, как будут развиваться события в этом регионе, станет ясно, как США будут выстраивать отношения с Москвой.

Р.ГЕЙТС также назвал действия российской армии не только противоречащими международному праву, но и военным законам.