В Грузию едет Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ прибудет в субботу, 16 августа, в Грузию для проведения переговоров с президентом страны Михаилом СААКАШВИЛИ с целью урегулирования конфликта между Тбилиси и Москвой.

По словам представителей Германии, А.МЕРКЕЛЬ постарается предотвратить возобновление военных действий в зоне грузино-осетинского конфликта, передает Газета.ru.

Как сообщалось, с этой же целью в Грузию прибудет Госсекретарь США Кондолиза РАЙС.