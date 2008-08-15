В Грузию едет Меркель
08:23, 15 августа 2008Мир
2035 0
Постарается предотвратить возобновление военных действий
Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ прибудет в субботу, 16 августа, в Грузию для проведения переговоров с президентом страны Михаилом СААКАШВИЛИ с целью урегулирования конфликта между Тбилиси и Москвой.
По словам представителей Германии, А.МЕРКЕЛЬ постарается предотвратить возобновление военных действий в зоне грузино-осетинского конфликта, передает Газета.ru.
Как сообщалось, с этой же целью в Грузию прибудет Госсекретарь США Кондолиза РАЙС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter