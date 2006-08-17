Израиль недооценил ракетный потенциал ”Хезболлы”

Министр обороны Израиля Амир Перец признал, что армия недооценила ракетный потенциал группировки "Хезболла" и угрозу обстрелов израильских городов, передает Associated Press со ссылкой на местные СМИ. В ошибочных оценках министр обвинил старших офицеров ЦАХАЛ, которые не передали ему все необходимые сведения об арсенале оружия боевиков в мае, когда А.Перец занял пост главы оборонного ведомства.

За 34 дня войны на израильские города упали почти 4 тыс. ракет, выпущенных "Хезболлой". В том числе это были и снаряды среднего радиуса действия, которые впервые за всю историю арабо-израильских войн достигли Хайфы - третьего по величине в стране города.

По мере того, как продолжается расследование действий армии в ходе ливанской операции, фигура министра обороны все чаще становится объектом для критики. По данным опросов общественного мнения, именно его отставки в связи с неудачей кампании требуют большинство израильтян. По этому показателю он значительно опережает премьер-министра страны Эхуда Ольмерта и начальника Генштаба Армии обороны Израиля Дана Халуца.

Напомним, два дня назад особым распоряжением А.Переца была создана комиссия, которая будет расследовать и оценивать действия израильской армии во время операции в Ливане. В нее вошли генералы в отставке; также приглашены и представители бизнес-элиты. Помимо оценки действий во время конфликта, комиссия призвана проанализировать уровень готовности армии Израиля к возможным военным действиям в будущем. Ожидается, что предварительный отчет нового контрольного органа будет готов уже через три недели.

Комментируя свое решение, А.Перец уточнил, что учреждение следственной комиссии ни в коем случае не означает, что у Минобороны есть какие-то сомнения в проведенной операции. По словам министра, данная комиссия - лишь средство "профессионального изучения для извлечения выводов и уроков".

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