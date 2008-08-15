Когда Россия уйдет из Грузии, не знает даже ее Генштаб

Генштаб Вооруженных сил РФ пока не может назвать дату начала вывода российских войск из зоны конфликта в Южной Осетии, идет планирование, сообщил в четверг замначальника Генерального штаба Анатолий Ноговицын.

"Необходимые распоряжения Верховным главнокомандующим даны по этому вопросу, поручение министерству обороны тоже. Сейчас идет планирование. Оно предполагает множество факторов, которых множество. Сейчас назвать дату, когда мы начнем вывод, я просто не готов", - сказал Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости.

"План пока не утвержден", - добавил он.

По словам Ноговицына, первое, что сделала Россия - приостановила наращивание группировки.

"Те войска, которые грузились, приостановлены и возвращены в пункты постоянной дислокации", - сообщил он.

Замглавы Генштаба отметил, что взять и развернуть войска на 180 градусов непросто, они нуждаются в подготовке к маршу.

Кроме того, добавил он, есть еще целый ряд факторов, которые требуют определенного времени.

"У нас есть нормативы на этот счет - по подготовке подобных мероприятий", - сказал Ноговицын.

По его словам, идет планирование операции по выводу избыточных войск и техники. Он подчеркнул, что на принятие этого решения влияет множество факторов.