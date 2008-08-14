Российские войска вернулись в города Грузии и готовят серию взрывов

Несмотря на договоренности, российская армия вновь вошла в города Поти и Сенаки. По данным из этих городов, российские военные уничтожают имущество, принадлежащее грузинской стороне на базе береговой охраны. Также был взрыв на военной базе Сенаки. Военные собираются взорвать и другие объекты, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» в Грузии.

Также, по последним данным, российские военные вновь вернулись в город Гори и укрепляют свои позиции. Слышна перестрелка. Полиция Грузии, которая вошла сегодня в Гори, не может контролировать ситуацию.