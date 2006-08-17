Россия выдвинула ультиматум США

Глава Министерства экономического развития и торговли РФ Герман ГРЕФ выдвинул торговому представителю США ультиматум, требуя до октября 2006 года подписать соглашение о вступлении России во Всемирную торговую организацию, сообщает российский «Коммерсантъ».

В противном случае, РФ снимет преференции по экспорту США мяса в Россию, в результате чего американские производители могут потерять порядка 40% сбыта мяса птицы.

Как сообщает «Коммерсантъ», в его распоряжении оказалось письмо Г.ГРЕФА торговому представителю США Сьюзен ШВАБ, датированное 8 августа 2006 года. Письмо посвящено переговорам России и США по вступлению в ВТО.

Как отмечает «Коммерсант», несмотря на крайне дружеский тон, письмо содержит ультиматум. Г.ГРЕФ заявляет в нем, что в случае, если протокол о вступлении России в ВТО не будет подписан США в течение трех месяцев, Россия снимет преференции Соединенным Штатам по экспорту в страну всей сельхозпродукции, в первую очередь американского мяса. Г.ГРЕФ угрожает отменить, прежде всего, соглашение между правительствами США и РФ «О торговле некоторыми видами мяса птицы, говядины и свинины», подписанное 15 июня 2005 года.

В письме, имеющемся в распоряжении «Коммерсанта», Г.ГРЕФ пишет: «Считаю, что оставшиеся проблемы могут быть сужены до рамок, определенных правилами и практикой ВТО и условиями нашего двустороннего соглашения по торговле мясом... Надеюсь, что на этот раз дело завершится успешно».

По информации газеты, эта мера может ударить в первую очередь по экспорту мяса птицы: на Россию приходится порядка 40 процентов экспорта курятины из США. По оценкам главы российского представительства Совета США по экспорту домашней птицы и яиц Альберта ДАВЛЕЕВА, которого цитирует "Коммерсантъ" в 2006 году экспорт мяса птицы из США в Россию может составить 600 млн. дол.

Против присоединения Москвы к ВТО возражает американский Сенат, считая, что Россия недостойна членства как из-за проблем с интеллектуальной собственностью, так и в силу несоответствия внутренней политики демократическим принципам.

Аналитики говорят, что пока страна остается за бортом ВТО, крупные российские компании сталкиваются со сложностями в ряде международных сделок.

В то же время, газета полагает, что "шантаж окорочками", неоднократно применявшийся Россией в отношениях с США, не принесет успеха.

"Вряд ли Сьюзен ШВАБ, продемонстрировавшая крайнюю несговорчивость в июле на переговорах с МЭРТом в Москве и Санкт-Петербурге, готова дать зеленый свет России в ВТО в обмен на курицу", - пишет "Коммерсантъ".