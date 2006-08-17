Ливан разворачивает войска на юге вдоль израильской границы

Ливан начал разворачивать свои войска на юге страны вдоль израильской границы - в соответствии с резолюцией ООН об урегулировании израильско-ливанского конфликта.

Как сообщает радио «Свобода»,всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН, командовать которыми выразила готовность Франция.

На Ближний Восток отправляются два высокопоставленных представителя ООН - они должны провести переговоры в Ливане и Израиле и в дальнейшем наблюдать за соблюдением резолюции о прекращении огня.