Грузия просит у Латвии военной помощи

Посол Грузии в Латвии подал Министерству иностранных дел ноту с просьбой предоставить Грузии военную помощь, рассказал министр иностранных дел Латвии Марис Риекстиньш, сообщает BIZNEWS.lv со ссылкой на латвийский Интернет-ресурс Diena.

По данным портала , Министерство иностранных дел Латвии получило от посла Грузии ноту с просьбой предоставить стране военную помощь. С такой просьбой Грузия обратилась ко многим международным партнерам.

«Ответ Министерство иностранных дел Латвии обещает дать сегодня на собрании НАТО, - сказал Риекстиньш. – Наш ответ будет зависеть от позиции НАТО».

«Сейчас мы концентрируемся на визите в Грузию премьер-министра Иварса Годманиса и предоставлении гуманитарной помощи. Первый груз был отправлен в зону военного конфликта сегодня», - отметил министр.