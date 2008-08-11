СБ ООН завтра проведет экстренное заседание по Грузии

Совет безопасности ООН удовлетворил просьбу Тбилиси о созыве очередного экстренного заседания по ситуации в Грузии. Постоянный представитель Бельгии в ООН, председательствующий в Совете Безопасности в текущем месяце, назначил срочное заседание на 17:00 по местному времени, сообщает Associated Press. Встреча пройдет в закрытом режиме.

По сообщениям дипломатов, участники Совбеза прилагают усилия к тому, чтобы договориться о тексте совместной резолюции по российско-грузинскому конфликту, однако ни один из вариантов документа пока не одобрен всеми членами СБ ООН.

«Подробности» напоминают, что Россия как постоянный участник Совета безопасности ООН владеет при вынесении решений Совбезом правом вето. Грузия не является членом СБ ООН.