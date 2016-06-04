Троих жителей США признали виновными в попытке присоединиться к ИГ

Об этом сообщило министерство юстиции США, передает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно обвинению, Гулед Омар, Абдирахман Дауд и Мохамед Фарах, имеющие сомалийские корни, планировали уехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГ.

По обвинению в сговоре с целью убийства Омар, Дауд и Фарах могут быть приговорены к пожизненному заключению.

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Судья пока не назвал дату оглашения приговора. Он взял время на то, чтобы еще раз ознакомиться с материалами дела и выслушать обвиняемых.

Молодым людям также предъявлен ряд других обвинений, включая попытки оказать материальную помощь иностранной террористической организации.

"Исламское государство" в США признано террористической организацией.

Адвокат Фараха Мурад Мохаммад заявил, что он и его клиент разочарованы решением суда. По словам адвоката, действия его клиента вряд ли могут быть приравнены к заговору с целью убийства или предоставления материальной помощи ИГ.

По словам адвоката, Фарах стал жертвой ИГ, которая пытается привлечь сторонников через социальные сети.

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Всего похожие обвинения были предъявлены 10 подозреваемым, в число которых и входят Омар, Дауд и Фарах. По версии следствия, группа друзей и родственников планировала уехать в Сирию, чтобы сражаться за ИГ. Один из них, по данным американских правоохранительных органов, смог попасть в Сирию.

Еще шестеро признали себя виновными в сговоре с целью помочь иностранной террористической организации. В обмен на это с них были сняты обвинения в сговоре с целью убийства.