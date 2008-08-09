Российский посол сообщает о 2 тысячах погибших в Цхинвали

Число жертв боевых столкновений в Южной Осетии достигло по меньшей мере двух тысяч человек, заявил посол России в Грузии Вячеслав Коваленко.

По словам российского дипломата, переговоры с Грузией невозможны, пока грузинские силы не прекратили огня и не покинули на территории Южной Осетии, сообщает Газета.русо ссылкой на РИА Новости.

Значительная часть Цхинвали разрушена. Власти Южной Осетии сообщают о массовых жертвах среди мирного населения.