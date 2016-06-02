Госдеп США назвал две потенциальные мишени террористов в Европе

Уведомление об угрозе терактов продлено до 31 августа этого года. Соответствующая информация обнародована на сайте Госдепа, передает "112 Украина".

По данным Госдепартамента, все еще сохраняется опасность нападений на туристические достопримечательности, рестораны, торговые центры, а также существует угроза терактов в транспорте.

Также в связи с началом 10 июня во Франции футбольного чемпионата Евро-2016 потенциальными мишенями для террористов могут стать стадионы и фан-зоны, а также многолюдные клубы и кафе по всей Европе, где будет вестись трансляция матчей.

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Кроме того, Госдепартамент предупреждает о возможной угрозе нападений во время велогонки "Тур де Франс" в июле и на Всемирном съезде католической молодежи в польском Кракове в конце июля.

В свою очередь во Франции уже ужесточают меры безопасности. В стране продлили чрезвычайное положение, которое ввели в ноябре прошлого года после атак исламистов.