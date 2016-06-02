Германия и страны Скандинавии лидируют в мировом рейтинге гражданств

Об этом говорится в опубликованном рейтинге гражданств мира. Индекс составлен швейцарской консалтинговой компанией Henley&Partners. Всего эксперты ранжировали 182 гражданства по разным показателям за период с 2011 по 2015 год.

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Первое место в течение пяти лет, которые покрывает исследование, стабильно достается Германии (83,1%), далее следуют Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция. Шестую строчку разделили Австрия и Ирландия, а замкнули десятку Франция, Швейцария, Нидерланды и Бельгия. Все вышеперечисленные государства демонстрируют очень высокий уровень жизни, а их граждане могут свободно перемещаться фактически по всей Европе. Именно свобода путешествий и возможности переселения делают страны ЕС лидерами индекса компании Henley&Partners. При этом США смогли опередить в рейтинге только одного представителя Евросоюза - Хорватию, жители которой имеют полный доступ пока только в 16 европейских стран.

Индекс показывает, по словам его авторов, что экономическое процветание еще не гарантирует лучшие условия для граждан данной страны.

"Экономический гигант Китай, например, предоставляет большинству своих граждан гражданство не наилучшего качества", - утверждается в пресс-релизе, посвященном выходу рейтинга. Примечательно, что КНР делит 60 место с Россией и Катаром. В целом качество гражданства этих стран определяется как высокое.

Украина в рейтинге заняла 87-е место. В целом качество украинского гражданства єксперты оценили как среднее.

В конце индекса гражданств мира расположились страны, разрываемые военными действиями: Сирия, Пакистан, Эфиопия, Чад, Бурунди, Судан, Эритрея, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Демократическая Республика Конго. А чуть выше этой десятки расположились Ирак и Йемен.