Neue Zürcher Zeitung: Дилемма Швеции в сфере безопасности

Об этом пишет Рудольф Херманн в статье "Дилемма Швеции в сфере безопасности", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Сможет ли Швеция в чрезвычайной ситуации защитить свой остров Готланд от нападения? Нет, считает Карлис Неретникс, бывший глава шведской военной академии. И это, несмотря на то, что в прошлом году Швеция выделила 120 млн франков на укрепление обороны острова. К 2018 году там должны развернуть до 300 солдат и в современной форме отстроить оборонные сооружения, как во времена холодной войны. Но Неретникс считает, что этого недостаточно. Поскольку даже после установления нового боевого порядка, на острове Готланд не будет ни артиллерии, ни военно-воздушных сил, и в случае нападения эти подразделения должны прибыть на остров первыми.

Дискуссия о вступлении под запретом

Примерно год назад появились сообщения о том, что во время своих масштабных учений Россия разыграла гипотетический сценарий нападений на остров Готланд, датский остров Борнхольм и автономные Аландские острова, которые находятся под финским суверенитетом. Такие сообщения вряд ли успокоили шведскую общественность, и без того напуганную российскими действиями в Балтийском море. За проблемой с Готландом скрыт ключевой вопрос: насколько хорошо сможет защитить себя нейтральная Швеция в случае конфликта, полагаясь исключительно на свои собственные ресурсы.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сказал, что после 2018 года остров Готланд будет гораздо сложнее захватить, чем сегодня. Но красно-зеленое правительство меньшинства, к которому принадлежит Хультквист, уходит от публичного обсуждения вопроса о вступлении в альянс. Ян Бйорклунд, глава либералов, центристской оппозиционной партии, считает такую позицию устаревшей. Новая реальность в Европе такова, что практически все демократические страны являются членами НАТО, и поведение Путина всюду расценивают как угрозу.

Изменение мнения народа

В том, что касается оборонной позиции Швеции, мнение населения страны претерпело определенные изменения. Данные опроса исследовательского института показали, что впервые относительное большинство выступает за вступление в НАТО, 38% против 31%. Тем не менее, опрос также подтвердил, что 60% шведов хотят остаться вне союзов.

Видение страны, которая, несмотря на все большее беспокойство, все же придерживается концепции нейтралитета, также находит свое отражение в государственной политике. Недавно парламент ратифицировал соглашение, которое позволяет войскам НАТО находиться в стране по просьбе Швеции. Благодаря этому соглашению, Стокгольм сейчас так близок к альянсу, насколько это возможно без вступления. Но само членство остается абсолютным табу.

Решение о вступлении в НАТО не так просто было бы реализовать и при явной поддержке народа. Россия в последнее время открыто угрожает "последствиями". Аналитики считают, что Швеция и Финляндия должны одновременно присоединиться к альянсу по тактическим причинам. Но в Финляндии дискуссия проходит так же сложно, как в Швеции.