В России суд заблокировал страницы сайтов, которые предлагали путевки в Турцию
Более 20 страниц интернет-сайтов заблокированы на территории России решением суда из-за того, что на них предлагались туристические поездки в Турцию.
О блокировке сообщил Роспотребнадзор, по иску которого она и была установлена, передает Русская служба Би-Би-Си.
Сайты были заблокированы на основании указа, подписанного Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года и предписывающего применить к Турции экономические, а к ее гражданам – визовые санкции.
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В указе говорится, в частности, что "туроператорам и турагентам надлежит воздерживаться от реализации [...] туристского продукта, предусматривающего посещение территории Турецкой Республики".
Останкинский суд Москвы поддержал иск Роспотребнадзора, признав информацию о турах в Турцию противоправной. "Данные электронные ресурсы решением суда предложено включить в реестр страниц сайтов для дальнейшего блокирования Роскомнадзором", говорится в сообщении надзорного ведомства.