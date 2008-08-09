Грузия заявила об успехе наступления в Южной Осетии

Министерство обороны Грузии утверждает, что грузинские подразделения успешно продолжают наступление в Южной Осетии, сообщают грузинские СМИ. Армия, по словам главы ведомства Давида Кезерашвили, не только не уступила ни одной ранее занятой позиции, но и продолжает занимать новые.

Российские СМИ, в свою очередь сообщают, что грузинские войска были вынуждены оставить свои позиции в Цхинвали, после того как к городу подошли подразделения 58-й армии. К утру 9 августа, по информации Министерства обороны РФ, российские войска заняли позиции на подступах к столице и начали подготовку "операции по принуждению к миру".