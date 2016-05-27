Опрос: большинство россиян не надеются на перемены к лучшему

Как свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, в мае этого года лишь 37% респондентов заявили, что дела в стране идут в правильном направлении. Этот показатель находится на низком уровне с начала года. В мае 2015 года в этом были уверены 49% респондентов, сообщает Русская служба Би-би-си.

За год значительно выросло количество тех, кто не согласен с проводимым курсом. В мае этого года об этом заявил 21% респондентов против 12% в мае 2015-го и 9% в мае 2014 года.

33% респондентов назвали нынешнее экономическое положение страны плохим. В начале этого года так ответили 40% респондентов, а в мае прошлого года - 21%.

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Чуть более половины опрошенных назвали нынешнее экономическое положение России средним, а всего 11% - хорошим.

Четверть россиян заявили, что их не устраивает жизнь, которую они ведут, примерно столько же довольны жизнью лишь частично.

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При этом 48% опрошенных утверждают, что их в жизни все устраивает. Год назад недовольство жизнью высказывал примерно каждый пятый россиянин.

На перемены к лучшему большинство россиян не надеются. Так, 41% респондентов полагает, что их семья будет через год жить так же, как сейчас. 17% ожидают, что перемены будут лишь к худшему. Чуть более четверти опрошенных ждут перемен к лучшему.