Программист сорвал телемост с участием Путина - ему грозит срок

В городе Дубне возбуждено уголовное дело против научного работника, сорвавшего телемост с участием Владимира Путина. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Как сообщили РБК в правоохранительных органах Подмосковья, в тот день ведущий специалист ООО "Лаборатория сетевых технологий" внес изменения в программное обеспечение сетевого оборудования, что повлекло блокирование локальной сети.

Сбой привел к отмене запланированного телемоста председателя правительства России Владимира Путина с представителями регионов по вопросам развития особых экономических зон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.272 Уголовного кодекса (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Сообщается, что уже приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Стоит отметить, что еще будучи президентом Владимир Путин активно использовал практику телемостов. Причем подобные совещания проводились как с руководителями регионов, так и с обычными гражданами. Во время одного из последних прямых эфиров в должности президента В.Путин пообещал и в дальнейшем напрямую общаться с жителями России.

РБК