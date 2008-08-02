Российский Ту-204 с пассажирами аварийно сел в Минске
16:43, 02 августа 2008Мир
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На борту - 191 человек
Самолет Ту-204 российской авиакомпании с 191 пассажиром на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска, передает телеканал "Вести".
Экипаж принял решение посадить самолет из-за вибрации одного из двигателей. В результате происшествия пострадавших нет.
Ту-204 - среднемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку 210 пассажиров. Эксплуатация этого типа самолетов началась в 2005 году.
Ту-204, по заявлению производителей, полностью соответствует российским и европейским нормам летной годности, отличается низкой стоимостью эксплуатации, современным интерьером, низкими уровнями шума, малым расходом топлива.
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