Новый президент Филиппин намерен вернуть смертную казнь

01:23, 16 мая 2016
Мир
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Новоизбранный президент Филиппин Родриго Дутерте еще раз подтвердил, что будет вести жесткую борьбу с преступностью и наркоманией.

REUTERS

В частности он заявил, что прикажет силам безопасности расстреливать на месте подозреваемых в совершении преступлений, если они окажут сопротивление при задержании, передает Русская служжба Би-Би-Си.

Он также вновь подтвердил, что постарается добиться от парламента снятия моратория на смертную казнь.

В заявлении Дутерте говорится и о возможности полного запрета на алкоголь, курение внутри помещений и о введении по всей стране комендантского часа для детей.

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Новый лидер Филиппин пообещал превратить президентский дворец в Маниле в больницу.

Он также собирается приказать всем правительственным чиновникам покупать только билеты эконом-класса на коммерческие рейсы.

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