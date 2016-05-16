Новый президент Филиппин намерен вернуть смертную казнь

В частности он заявил, что прикажет силам безопасности расстреливать на месте подозреваемых в совершении преступлений, если они окажут сопротивление при задержании, передает Русская служжба Би-Би-Си.

Он также вновь подтвердил, что постарается добиться от парламента снятия моратория на смертную казнь.

В заявлении Дутерте говорится и о возможности полного запрета на алкоголь, курение внутри помещений и о введении по всей стране комендантского часа для детей.

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Новый лидер Филиппин пообещал превратить президентский дворец в Маниле в больницу.

Он также собирается приказать всем правительственным чиновникам покупать только билеты эконом-класса на коммерческие рейсы.