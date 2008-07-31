Немецкие школьники считают, что Берлинскую стену построили американцы

Представление немецкой молодежи о послевоенной истории Германии сильно отличается от официальной концепции. Такой вывод сделан по итогам исследования берлинского Свободного университета. Ученые опросили 5,2 тыс. старшеклассников в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге и Берлине. Задаваемые вопросов касались Германской Демократической Республики - государства на востоке Германии, прекратившего свое существование почти 20 лет назад, сообщает Deutsche Welle.

Как показало исследование, многие школьники уверены, что в ГДР проходили демократические выборы и существовала направленная на благо людей социально-экономическая система. При этом почти половина восточногерманских и 66% западногерманских учеников считают, что в ГДР не было диктатуры. Две трети опрошенных заявили, что мало узнают о послевоенной истории Германии в ходе школьных занятий. Так, многие школьники считают бывшего канцлера ФРГ, социал-демократа Вилли Брандта политиком из ГДР. Далеко не все смогли правильно ответить на вопрос, когда и кем была возведена Берлинская стена: по мнению некоторых школьников, стену построили западные немцы или американские военные.

Политики и эксперты отреагировали на результаты опроса с тревогой. Министр культуры Бернд Нойман назвал дефицит знаний о ГДР "возмутительным". Министр транспорта Вольфганг Тифензее призвал родителей на востоке Германии рассказывать своим детям правду о ГДР, о стене и колючей проволоке.