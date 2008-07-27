Новые подробности ареста Караджича
Помог анонимный звонок
Сербские спецслужбы вышли на след бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджиа благодаря анонимному телефонному звонку, сообщает France Info со ссылкой на издание Blic.
Согласно статье, опубликованной в воскресном выпуске, некий человек, отказавшись назвать свое имя, привлек внимание сербских спецслужб к врачу, использующему методы нетрадиционной медицины и переезжающему с места на место с предложением своих услуг врачевателя. Позвонивший описал его как мужчину с седой бородой и серыми глазами. Однако спецслужбы в течение полутора месяца проверяли данную информацию.
Карджич, один из лидеров боснийских сербов во время боснийской войны 1992–1995 годов, был приговорен в 1995 году Гаагским судом виновным в расстреле мирного населения во время 43-месячной осады Сараево.