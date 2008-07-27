Новые подробности ареста Караджича

Сербские спецслужбы вышли на след бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджиа благодаря анонимному телефонному звонку, сообщает France Info со ссылкой на издание Blic.

Согласно статье, опубликованной в воскресном выпуске, некий человек, отказавшись назвать свое имя, привлек внимание сербских спецслужб к врачу, использующему методы нетрадиционной медицины и переезжающему с места на место с предложением своих услуг врачевателя. Позвонивший описал его как мужчину с седой бородой и серыми глазами. Однако спецслужбы в течение полутора месяца проверяли данную информацию.

Карджич, один из лидеров боснийских сербов во время боснийской войны 1992–1995 годов, был приговорен в 1995 году Гаагским судом виновным в расстреле мирного населения во время 43-месячной осады Сараево.

Газета.ру