В ЕС констатировали: Турция выполнила менее половины требований для безвизового режима

Об этом заявила глава департамента Еврокомиссии по миграции и внутренних дел Марта Цыган в Европарламенте, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По ее словам, выполненными или частично выполненными Анкарой являются 35 из 72 требований, необходимых для безвизового режима.

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"Турецкая власть определенно ускорила осуществление административных и правовых реформ, позволяющих им выполнять требования," - сказала она.

В ходе слушаний евродепутаты настаивали, чтобы предоставить Турции безвизовый режим лишь при условии полного соответствия всем критериям. Некоторые европарламентарии раскритиковали миграционное соглашение с Анкарой в контексте прав человека.

"Я лично очень поддерживаю либерализацию визового режима с Турцией и многими другими странами. Но мы здесь смешиваем разные вещи. У нас есть соглашение о миграции с Турцией, и у кого-то действительно складывается впечатление, что мы себя здесь немного продаем," – заявила голландский евро депутат София ин'т Вельд.

Марта Цыган отметила, что диалог по визовой либерализации стал хорошим инструментом, чтобы улучшить стандарты безопасности документов, организации миграции, общественного порядка и основных прав.

Она отметила, что отставание в рассмотрении Турцией 140 тысяч ходатайств об убежище должно быть значительно сокращено и подчеркнула необходимость интеграции ромов.